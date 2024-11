Mercato - PSG : Il annonce une folle opération à 0€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme régulièrement en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n’a pas été décisif et le second but encaissé par le PSG contre l’Atlético de Madrid (1-2) ne plaide toujours pas en sa faveur. Cependant, un transfert ne semble toujours pas envisageable sauf en cas de départ libre à l’issue de son contrat.

Mercredi soir, le PSG s'est incliné contre l'Atlético de Madrid en concédant un but dans les arrêts de jeu (1-2). Comme souvent en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas été décisif et n'est pas exempt de tout reproche, ce qui pourrait susciter des doutes sur son avenir au PSG. Toutefois, Dominique Séverac estime que vendre l'Italien sera mission impossible. Autrement dit, à part un départ libre à l'issue de son contrat, il paraît impossible de se séparer de Donnarumma.

EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver ! https://t.co/VSlRMEs3jx — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 6, 2024

Donnarumma invendable ?

« Non, il a un contrat et on ne se sépare pas des joueurs comme ça. Il a aussi un salaire très important que peu de clubs peuvent payer. Pour partir, il lui faut des offres et il n'en a pas. Donc il va rester au moins le temps de son contrat », écrit-il lors d’un Questions/réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Il va rester au moins le temps de son contrat»

« Ce qu'on peut faire, et c'est ce que le PSG a fait, c'est le mettre en concurrence. Sans recruter un joueur de son niveau exact, sinon on repart dans une configuration à la Donnarumma-Navas, qui n'a rien produit. Je n'ai pas encore d'avis très précis sur Safonov le gardien russe recruté cet été. Il faudrait le voir jouer plus souvent », ajoute Dominique Séverac.