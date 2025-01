Mercato - PSG : Il annonce un transfert un public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG, Abdukodir Khusanov fait partie des révélations de la première partie de saison de Ligue 1. Le roc du RC Lens est ainsi très convoité sur le marché et Pierre Dréossi, directeur général des Sang-et-Or, confirme qu'un transfert cet hiver est acté. Khusanov va quitter le RC Lens, reste désormais à savoir vers quelle destination.

Révélation de la première partie de saison de Ligue 1, Abdukodir Khusanov a notamment tapé dans l'œil du PSG, mais également de plusieurs grands clubs européens. Recruté pour seulement 100 000€, le défenseur du RC Lens serait désormais valorisé à 20M€. Une plus-value importante est donc promise aux Sang-et-Or. Et Pierre Dréossi confirme d'ailleurs qu'il sera vendu cet été.

« Lens ne va pas revoir ses ambitions. On veut être européen, on a la capacité et on l’aura. Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore. Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. On aura un effectif largement suffisant en qualité pour chercher l’Europe. Et offensivement, on va tout faire pour se renforcer. On a la meilleure défense du championnat », rappelle le directeur général des Sang-et-Or au micro de DAZN, avant de poursuivre.

« Alors c’est vrai que si Khusanov part… Mais on a encore beaucoup d’atouts présents dans notre club. Avec les nouvelles arrivées, nous serons plus armés pour le championnat. Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens », conclut Pierre Dréossi.