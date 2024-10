Mercato - PSG : Il annonce du lourd pour son avenir

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Vitinha ne compte pas faire ses valises de si tôt. Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le club de la capitale, le milieu de terrain portugais de 24 ans veut rester encore longtemps à Paris. En effet, Vitinha a affirmé qu'il aimerait jouer 200 matchs supplémentaires avec le maillot du PSG.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG s'est offert les services de Vitinha lors de l'été 2022. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 41,5M€ au FC Porto pour finaliser le transfert de l'international portugais.

100 matches au Paris Saint-Germain. ✅💯



Rendez-vous à 𝟏𝟖𝐡 sur notre chaine YouTube pour découvrir l'interview de Vitinha sur ses rencontres marquantes en Rouge & Bleu. ❤️💙



📺 https://t.co/QG71NebgQq pic.twitter.com/8sAlPX9fSh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 9, 2024

Vitinha a joué 100 matchs avec le PSG

Arrivé il y a un peu plus de deux ans, Vitinha a atteint la barre des 100 matchs au PSG. Lors d'un entretien publié sur la chaine YouTube du club de la capitale, le numéro 17 de Luis Enrique a avoué qu'il voulait jouer 200 rencontres supplémentaires à Paris, soit quatre années de plus s'il maintient le même rythme.

Vitinha veut disputer 200 matchs supplémentaires au PSG

« J'ai déjà vécu 100 matchs. Je veux vivre 100 matchs de plus, et 200 si c'est possible. J'ai déjà vécu beaucoup d'émotions. J'ai déjà vécu des hauts et des bas. Et je veux continuer à vivre ça. Si c'est possible que des hauts. Je sais qu'il va y avoir des bas aussi, mais je vais être là quand même. C'est un bon signal de faire 100 matchs en deux ans presque. Ça veut dire que je suis là, que je joue, que j'enchaine des matchs, et je veux continuer sur cette lancée », a reconnu Vitinha. Pour rappel, le milieu de terrain du PSG est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.