Mercato - PSG : Il a signé à Paris à contrecoeur ?

Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Ce sont donc les 4 joueurs qui ont rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. En ce qui concerne le milieu de terrain portugais, il a quitté son club formateur de Benfica pour intégrer l’effectif de Luis Enrique au sein du club de la capitale. A seulement 19 ans, Neves a laissé derrière lui sa zone de confort, ce qu’il ne voulait visiblement initialement pas faire.

Sans faire de folie finalement cet été, Kylian Mbappé n’ayant notamment pas été remplacé, le PSG s’est tout de même renforcer. Au milieu de terrain, l’un des gros chantiers de l’intersaison, Luis Enrique a notamment accueilli Joao Neves. Un phénomène qui fait déjà forte impression à Paris, comptant déjà 5 passes décisives après 5 journées de Ligue 1. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment avec le Portugais puisque Neves ne voulait pas venir au PSG.

« João ne voulait pas partir »

Dans des propos accordés à Benfica TV, Rui Costa est revenu sur le transfert de Joao Neves. Après avoir fait savoir que différentes offres avaient été refusées avant d’accepter celle du PSG, le président du club lisboète a fait savoir que Neves ne voulait pas partir : « João ne voulait pas partir, il a un sentiment énorme pour Benfica , il l'a montré sur le terrain , mais il y a des chiffres qui sont inévitables pour le joueur et le club. (…) Benfica a accepté cette proposition et João a également accepté la proposition du PSG car en termes de salaire, c'était une valeur ajoutée très élevée ».

« Le projet est fantastique »

Joao Neves a donc fini par accepter de signer avec le PSG, club qu’il était finalement heureux de rejoindre. Après avoir paraphé son contrat avec le club de la capitale, le Portugais faisait notamment savoir : « Le projet est fantastique, le club est énorme. C'est un jeune club avec de grands objectifs et je pense que cette façon de penser et d'essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un très bon projet. C'est un club qui a de grands objectifs, et compte déjà de nombreux records ».