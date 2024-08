Mercato - PSG : Il a «dit oui directement» pour quitter Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A peine revenu à Paris de son prêt au Qatar, Ilyes Housni est déjà reparti du PSG. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, le jeune attaquant a été prêté avec option d’achat du côté du Havre. Housni va donc passer la saison en Normandie, pour son plus grand bonheur. Revenant sur son départ de Paris, il a révélé ne pas avoir hésité longtemps face à la proposition du HAC.

On le sait, il est difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG. Si certains y arrivent, pour d’autres, il faut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Un scénario vécu par Ilyes Housni. Prêté la saison dernière au Qatar, il a cette fois pris la direction du Havre. Séduit par le jeune Parisien, Mathieu Bodmer l’a fait venir sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Cela n’a visiblement pas été trop difficile de convaincre Housni.

« Dès que j’ai su qu’il y avait la possibilité de venir, j’ai dit oui directement »

Interrogé par les médias du Havre, Ilyes Housni en a dit plus sur sa décision de rejoindre le HAC. Prêté par le PSG, il a alors avoué : « Dès que j’ai su qu’il y avait la possibilité de venir, j’ai dit oui directement. On s’est accordé entre les deux clubs et voilà, on a réussi à trouver un accord et je suis très content. Je tiens à remercier Mathieu (Bodmer), par rapport à ces phrases qu’il a dites. Franchement, je trouve que ça me décrit bien. C’est quelqu’un qui connait le football, qui regarde et de venir et d’essayer de lui rendre l’appareil, c’est le challenge pour moi ».

« Le Havre était ma priorité »

Pour Paris-Normandie, Ilyes Housni avait déjà expliqué à propos de son départ du PSG pour Le Havre : « Les discussions avec le HAC avaient débuté depuis plusieurs semaines déjà, et ces derniers jours, je commençais à trouver le temps un peu long. Maintenant, même si j’avais d’autres propositions, je tenais à patienter. Le Havre était ma priorité ».