Mercato - PSG : Icardi dévoile les coulisses de son intégration !

Publié le 18 décembre 2019 à 13h15 par B.C.

Recruté par le PSG l'été dernier, Mauro Icardi a rapidement trouvé ses marques au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. L'Argentin s'est justement confié sur son intégration express à Paris.

Alors qu'il a quitté l'Inter Milan dans un climat tendu, Mauro Icardi fait l'unanimité au PSG jusqu'à maintenant. Sur le terrain, l'attaquant réalise en effet des débuts parfaits, avec 13 buts en 16 apparitions, tandis qu'il semble avoir trouvé sa place très rapidement au sein du groupe parisien. Cinq mois après son arrivée dans la capitale, Mauro Icardi s'est prononcé sur ses débuts dans son nouveau club dans un entretien publié sur le site officiel du PSG, l'occasion pour lui d'expliquer son intégration express.

« J'ai parlé avec mes coéquipiers pour leur dire ce que je pouvais faire »