Mercato - PSG : Icardi, Cavani… Tuchel a-t-il fait le bon choix ?

Publié le 2 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG a finalement décidé de ne pas conserver Edinson Cavani pour recruter définitivement Mauro Icardi qui traverse une période délicate, Thomas Tuchel assure la défense du buteur argentin.

Au début de l’été, le PSG a fait un choix très fort en décidant de ne pas prolonger le contrat d’Edinson Cavani, qui continuait pourtant d’afficher un très bon état de forme, et s’est concentré sur le recrutement définitif de Mauro Icardi qui sortait d’une saison en prêt. Pourtant, depuis la reprise des matchs, ce dernier peine à retrouver son meilleur niveau avec le PSG, et il a notamment été décevant lors des récentes finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Mais Tuchel continue d’assurer la défense d’Icardi…

« C’est un peu dur, c’est comme ça »