Mercato - PSG : Guardiola déroule le tapis rouge à Haaland !

Publié le 12 mars 2022 à 15h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland, Manchester City prendrait une avance considérable sur le club parisien, le Real Madrid et le FC Barcelone d’après la presse anglaise.

Afin de potentiellement combler le vide que devrait laisser Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, soit au moment où son contrat sera arrivé à expiration, le PSG scrute déjà le marché en coulisse comme le10sport.com vous le révélait en août dernier avec les options Robert Lewandowski et surtout Erling Braut Haaland. Pire, le buteur du Borussia Dortmund serait même la priorité absolue du point de vue des dirigeants du PSG. Cependant, le FC Barcelone, le Real Madrid ainsi que Manchester City seraient également sur les rangs. D’ailleurs, les Skyblues de Pep Guardiola serait prêt à dérouler le tapis rouge à Haaland.

City répondrait à toutes les exigences d’Haaland et de son entourage