Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise pour l'avenir de Dybala !

Publié le 19 mars 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala serait plus que jamais sur le départ. En effet, la Juventus compterait placer son numéro 10 sur le marché et pourrait tenter de négocier un échange.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Paulo Dybala ne pourrait plus faire long feu à la Juventus. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le joyau argentin aurait débuté les négociations avec son club pour prolonger, mais les deux parties auraient de grosses difficultés à se mettre d'accord. Par conséquent, Paulo Dybala pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail.

La Juve prête à tout pour se débarrasser de Dybala ?