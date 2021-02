Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros rebondissement à 69M€ pour cette piste de Leonardo !

Publié le 14 février 2021 à 17h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG notamment, Jules Koundé aurait la cote en Espagne et en Angleterre. Conscient des intérêts pour leur défenseur, les dirigeants du FC Séville estimeraient le Français à une valeur de 69M€.

Comme As le révélait dernièrement, le PSG s’intéresserait à Jules Koundé à l’instar de plusieurs cadors européens tels que le Real Madrid et le FC Barcelone entre autres. Le10sport.com vous assurait le 9 février dernier que Leonardo scrutait le marché afin de trouver un nouveau défenseur central alors que le directeur sportif du PSG est à bloc pour recruter David Alaba, maintenant le contact avec son entourage. En Espagne, on laissait entendre que pour s’attacher les services de Jules Koundé, il faudrait proposer entre 80 et 90M€, montant supposé de sa clause libératoire. Néanmoins, les dirigeants du FC Séville seraient moins gourmands.

Le FC Séville réclamerait 69M€ pour Jules Koundé !