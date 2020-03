Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre dans le dossier Aouar ?

Publié le 2 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG et de plusieurs écuries étrangères, Houssem Aouar figurerait désormais sur les tablettes du Real Madrid qui pourrait totalement relancer ce dossier.

« J’essaie de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain et je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté », a confié Houssem Aouar dimanche au micro de Téléfoot , préférant donc botter en touche sur son avenir à l’OL. Pourtant, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité, le PSG envisage de recruter le milieu offensif lyonnais lors du prochain mercato estival, mais devrait affronter un nouveau concurrent de taille pour Aouar.

Le Real entre dans la danse !

Comme l’a révélé Goal dimanche, le Real Madrid ferait désormais irruption dans le dossier Houssem Aouar et envisagerait à son tour de le recruter l’été prochain. Après le PSG donc, mais également la Juventus et Manchester City, c’est donc Zinedine Zidane qui aurait des vues sur la pépite de l’OL et pourrait donc relancer le dossier.