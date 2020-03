Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Lautaro Martinez ?

Publié le 2 mars 2020 à 1h30 par A.C.

Courtisé par le FC Barcelone comme par le Real Madrid, Lautaro Martinez commencerait à avoir des envies d’ailleurs...

Considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de sa génération, Lautaro Martinez n’a pas tardé à attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens... et pas des moindres ! Le FC Barcelone travaillerait activement pour s’attacher ses services, sous les conseils de Lionel Messi, mais c’est également le cas du Real Madrid. Dans la capitale espagnole on semble en effet déterminés à souffler l’attaquant de l’Inter au grand rival barcelonais.

Le Barça et le Real Madrid font douter Lautaro Martinez