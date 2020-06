Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce défenseur de Ligue 1 ?

Publié le 2 juin 2020 à 23h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de remplacer Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain s'intéresse notamment à Hamari Traoré. Et alors que le Betis Séville semblait être un concurrent sérieux, le club andalou serait en réalité en retrait dans ce dossier.

Cet été, le Paris Saint-Germain tentera de s'offrir un nouveau latéral droit. Une nécessité compte tenu du fait que le contrat de Thomas Meunier prend fin le 30 juin et que Colin Dagba semble encore trop tendre pour assumer le rôle de titulaire tandis que Thilo Kehrer est défenseur central de formation. Par conséquent, Leonardo a activé plusieurs pistes. Adam Marusic (Lazio Rome) semble être la priorité puisqu'il pourrait même entrer dans une énorme transaction avec Sergej Milinkovic-Savic. Mais derrière l'international monténégrin, le PSG a établi une short-list sur laquelle figurent notamment les noms de Sergino Dest (Ajax Amsterdam) ou encore Hamari Traoré (Rennes).

Le Betis pas vraiment dans le coup pour Traoré ?