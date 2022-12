Mercato - PSG : Galtier reçoit un gros appel du pied

Arthur Montagne

Considéré comme l’un des grands espoirs du PSG, Ismaël Gharbi a profité de matches amicaux avant la reprise pour se distinguer. Buteur contre QRM (3-1) mercredi, le jeune parisien souhaite bien poursuivre sur sa lancée en continuant à avoir du temps de jeu avec son club formateur.

Privé de ses mondialistes, le PSG a poursuivi sa préparation pour la reprise de la saison en s'imposant en match amical. Vainqueurs contre le Paris FC (2-1), les Parisiens se sont imposés face à Quevilly-Rouen (3-1) grâce à leurs jeunes. En effet, alors qu'Ilyes Housni a inscrit un doublé, Ismaël Gharbi a lui aussi inscrit un but. D'ailleurs, ce dernier ne cachait pas sa joie, tout en se projetant sur l'avenir et son rêve de jouer avec son club formateur, le PSG.

PSG : Après Mbappé, grande nouvelle pour Galtier avec Neymar https://t.co/j7tMp5Vozj pic.twitter.com/2lOf0HECz5 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Gharbi s'enflamme pour le PSG

« Le match s’est bien passé, le plus important c’est la victoire. Bravo à l’équipe, nous nous sommes bien sentis sur le terrain et nous avons fait des choses positives. Nous sommes prêts pour le championnat maintenant. Ces deux matchs amicaux nous ont permis de retrouver notre forme physique. Nous avons remporté ces deux rencontres donc c’est parfait », confie le jeune meneur de jeu au micro de PSG TV après la victoire contre QRM en match amical (3-1), avant de se prononcer sur son avenir.

«C’est mon rêve depuis que je suis jeune de jouer ici pour mon club de cœur»