Mercato - PSG : Galtier préfère Donnarumma, Keylor Navas vers un transfert

Publié le 7 juillet 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Avec Christophe Galtier, c’est fini l’alternance chez les gardiens du PSG. Le nouvel entraîneur parisien l’a d’ailleurs bien fait savoir à l’occasion de sa présentation. Et c’est Gianluigi Donnarumma qui partirait avec une longueur d’avance sur Keylor Navas. Face à cette situation, le Costaricien pourrait bien devoir faire ses valises et quitter le PSG cet été.

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier au PSG, la question de la hiérarchie des gardiens s’est immédiatement posée alors que Keylor Navas était également là. Face à ce véritable casse-tête, Mauricio Pochettino a refusé de trancher clairement entre l’Italien et le Costaricien. Tout au long de la saison, les deux gardiens du PSG ont alterné. Une gestion qui a étonné. Mais aujourd’hui, cela est terminé. Entre Donnarumma et Navas, il y aura un numéro 1 et une doublure.

« J'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2 »

Et ce n’est autre que Christophe Galtier qui l’a confirmé. En effet, à l’occasion de sa présentation en tant qu’entraîneur du PSG, il a clairement mis les choses au point sur cette gestion des gardiens. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif », a assuré Galtier.

PSG : Donnarumma, Navas... Galtier va trancher https://t.co/6Z8vbxOgoG pic.twitter.com/3XLdXV6wJa — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Donnarumma, futur numéro 1 du PSG

Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas ? Selon les informations de L’Equipe , le choix serait fait pour le gardien numéro 1 du PSG en vue de la saison à venir. Ainsi, Christophe Galtier et Luis Campos aimeraient faire de l’ancien du Milan AC le titulaire dans les buts parisiens. Bien que Donnarumma a encore des choses à améliorer, il devrait être préféré donc à Navas.

Quel avenir pour Navas ?

Ce choix soulève alors la question du sort qui sera réservé à Keylor Navas. Le Costaricien l’a déjà fait savoir, il est heureux au PSG, où il a encore deux ans de contrat. Mais se contentera-t-il d’un statut de doublure ? Selon le quotidien sportif, le PSG devrait travailler durant les semaines à venir pour trouver un nouveau club à Keylor Navas. Une mission qui s’annoncerait toutefois très compliquée. Alors que le PSG attendrait 10M€, on ne se presserait pas vraiment afin de récupérer l’ancien du Real Madrid et ses 10M€ bruts par an. Le début donc d’un nouveau feuilleton du côté du club de la capitale. Où jouera alors Keylor Navas la saison prochaine ?