Mercato - PSG : Neymar, Cristiano Ronaldo... Un transfert retentissant en vue ?

7 juillet 2022

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être l’unique star à faire parler d’elle sur le marché des transferts. Alors que le Portugais souhaite quitter Manchester United, Neymar est de son côté poussé vers la sortie par le PSG, et leur avenir pourrait être lié, puisque les deux attaquants sont surveillés par Chelsea.

Si Kylian Mbappé ne va pas faire parler de lui dans la rubrique mercato cet été après la prolongation de son contrat jusqu’en 2025, la situation est radicalement différente pour Neymar. À 30 ans, le Brésilien n’est jamais parvenu à justifier les 222M€ déboursés par le PSG à l’été 2017, la faute à plusieurs blessures importantes. Ainsi, le club de la capitale verrait d’un bon œil son départ cet été, alors que de nombreux changements se mettent en place en interne. Reste encore à trouver un point de chute à Neymar.

Peu de destinations sont envisageables pour Neymar d’un point de vue sportif et financier, mais la solution pourrait venir de Premier League, et plus précisément de Chelsea. L’attaquant auriverde ne laisserait pas indifférent le club londonien, une tendance confirmée ce jeudi par Sky Sports , expliquant que Neymar avait fait l’objet de discussions au sein de Chelsea, mais le numéro 10 du PSG se retrouve en concurrence directe avec Cristiano Ronaldo.





