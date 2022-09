Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier peut dire un grand merci à… Leonardo

Publié le 30 septembre 2022 à 12h20 par Arnaud De Kanel mis à jour le 30 septembre 2022 à 12h20

Le PSG de Christophe Galtier carbure en ce début de saison. Et si les résultats sont tonitruants, cela est en grande partie due à la forme exceptionnelle des recrues de Leonardo à l'été 2021. Sergio Ramos joue enfin, Lionel Messi est épanoui là où seul Vitinha est au niveau parmi les recrues de Luis Campos.

Souvent décrié, Leonardo est à l'origine d'un mercato 2021 exceptionnel : Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Georgino Wijanldum et encore Lionel Messi. Or, la saison passée, les recrues phares n'ont pas brillé. Mais si le PSG enchaine les bons résultats, il le doit en grande partie aux recrues de 2021 qui se montrent davantage que celles de Luis Campos.

Christophe Galtier et les siens régalent depuis le lancement de la saison. Lorsqu'on enlève les Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marco Verratti, on ne voit que les recrues de Leonardo qui n'y arrivaient pas la saison passée. Sergio Ramos semble enfin épargné par les blessures et se montre enfin sous le maillot parisien. Nuno Mendes et Achraf Hakimi poursuivent sur leur lancée et conviennent parfaitement au système de Galtier. De son côté, Danilo Pereira, recrue la moins clinquante du mercato de Leonardo, rend de bons services sans faire de remous dans le vestiaire de stars du PSG. Décisif 14 fois en onze matchs, Lionel Messi justifie enfin son recrutement. Enfin, Gianluigi Donnarumma est désormais le numéro un dans la hiérarchie de Galtier qui peut dire un grand merci à Leonardo. Seule ombre au tableau, Georgino Wijnaldum, prêté et déjà blessé à l'AS Rome.

Vitinha sauve les meubles

Pour ce qui est de Luis Campos, pas grand chose à se mettre sous la dent. Christophe Galtier peut le remercier car sans Campos il n'y a peut-être pas de Galtier à Paris. Les recrues du Portugais ne jouent pas beaucoup. Vitinha est le seul à être titulaire dans l'équipe de l'ancien entraineur du LOSC. Maigre satisfaction pour Campos qui a avoué que son premier mercato avec le PSG était raté.