PSG : Messi en route vers une prolongation ?

Publié le 30 septembre 2022 à 00h00 par Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi recommence à faire l’objet de rumeurs pour son avenir. En Espagne, certaines sources indiquent que l’Argentin aurait décidé de quitter le PSG à l’issue de la saison, et ce alors que le FC Barcelone voudrait le récupérer. Cependant, rien ne serait acté dans ce dossier, loin de là…

Avec 6 buts et 8 passes décisives au compteur cette saison, Lionel Messi se montre bien plus en forme avec le PSG. L’Argentin monte en puissance à l’approche de la Coupe du monde, mais également de sa fin de contrat. Le bail de La Pulga court en effet jusqu’en juin 2023, et les premières rumeurs apparaissent sur le sujet. Alors que le PSG veut le prolonger, le FC Barcelone rêverait de rapatrier son ancienne star. En Espagne, on assure même que Lionel Messi aurait déjà décidé de partir l’été prochain si l’on en croit La Porteria . Cependant, le PSG a encore toutes ses chances.

Messi n'a rien décidé

Sur le site Caught Offside , Fabrizio Romano a réagi aux rumeurs annonçant le futur départ de Lionel Messi. « J'ai reçu beaucoup de questions sur Lionel Messi après l’apparition de rumeurs expliquant qu’il avait déjà tranché pour son avenir. Mais ma position est la même que celle du début de l’été. Rien ne se passera autour de Leo Messi avant 2023. Leo se concentre sur le Paris Saint-Germain, puis sur la Coupe du monde, il n'a donc pas l'intention de décider de son avenir avant 2023 », confie le journaliste. Pour Lionel Messi, tous les scénarios restent donc possibles, dont évidemment une possible prolongation au PSG, club dans lequel l’Argentin trouve enfin ses marques.

« Je recommence à m’amuser »

S’il reste très attaché au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait néanmoins finir sa carrière européenne du côté du Parc des Princes. Si les débuts n’ont pas été simples pour lui, le numéro 30 du PSG est parvenu à prendre ses marques dans la capitale et semble aujourd’hui épanoui dans son nouveau club. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière , a reconnu cette semaine Lionel Messi dans un entretien accordé à TUDN. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. »

