PSG : Le Real Madrid prépare un terrible coup à 60M€ sur le mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 23h15 par Bernard Colas

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs à son poste grâce à ses prestations XXL avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku devrait quitter son club lors du prochain mercato estival. Alors que le PSG a été cité parmi les prétendants ces derniers mois, le Real Madrid serait également sous le charme de l’international français.

Parti du PSG à l’été 2019, Christopher Nkunku brille aujourd’hui au RB Leizpig. Désormais en équipe de France, l’attaquant de 24 ans sort d’une saison impressionnante et se montre toujours décisif avec son club. Alors qu’il ne manquait pas de piste lors du dernier mercato estival, Christopher Nkunku a notamment vu son nom circuler du côté du PSG, mais le principal intéressé a décidé de prolonger avec la formation de Bundesliga.

Le jour où Christopher Nkunku ne s’arrêtait plus de marquer à l’Etihad Stadium ! ⚽️⚽️⚽️pic.twitter.com/p31q1eNqNx — CultureFoot (@CultureFoot7) September 23, 2022

Le Real Madrid ne compte pas lâcher Nkunku

Pour autant, un départ l’été prochain semble envisageable pour lui, et le PSG n’est pas le seul à suivre sa progression en Allemagne. Selon OK Diario , le Real Madrid apprécie le profil de Christopher Nkunku depuis son éclosion au PSG et ne l’a pas perdu de vue depuis. Au sein du club espagnol, on compte ainsi garder un œil sur ses prestations, notamment à la Coupe du monde si l’attaquant de 24 ans est retenu par Didier Deschamps.

Pour Nkunku, c’est 60M€

Le PSG et le Real Madrid connaissent en tout cas le prix à payer pour Christopher Nkunku, puisque Pini Zahavi s’est entendu avec Leipzig pour placer la clause libératoire du joueur à 60M€.