Mercato - PSG : Galtier interpelle un crack pour son avenir

Publié le 7 octobre 2022 à 15h45

Guillaume de Saint Sauveur

Prolongé par le PSG l’été dernier après avoir été longtemps dans l’incertitude pour son avenir, Ismaël Gharbi n’a pas encore eu droit à ses grands débuts avec l’équipe première cette saison. Convoqué pour le déplacement de samedi à Reims en Ligue 1, le jeune milieu offensif a reçu un message fort de la part de Christophe Galtier.

Au même titre que Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en juillet dernier, et se retrouve désormais engagé jusqu’en 2025. Mais le jeune milieu offensif de 18 ans n’arrive pas encore à s’installer en équipe première et n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu cette saison avec le groupe pro, même si ses performances en Youth League avec le PSG ont été très prometteuses.

Galtier convoque Gharbi

Interrogé en conférence de presse vendredi, Christophe Galtier a fait une grande annonce en indiquant que Gharbi serait du déplacement du PSG à Reims samedi en championnat : « Ismaël Gharbi sera dans le groupe. Il travaille bien, est sérieux et est performant en Youth League même si on peut estimer que la Ligue 1 est d'un autre niveau », a confié l’entraîneur du PSG.

