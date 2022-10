Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier se justifie pour sa toute dernière recrue

Publié le 7 octobre 2022 à 15h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG dans les derniers instants du mercato estival en provenance du FC Valence, Carlos Soler n’a pas encore vraiment eu l’occasion de prouver sa valeur sous ses nouvelles couleurs puisqu’il n’a presque pas joué avec le club francilien. Christophe Galtier justifie sa gestion du cas Soler.

Longtemps en quête d’un nouvel attaquant d’appoint en plus d’Hugo Ekitike, le PSG n’a jamais trouvé son bonheur sur le marché et a donc fini par attirer Carlos Soler (25 ans) en guise de nouvel élément offensif en toute fin du mercato estival. Arrivé du FC Valence pour 17M€, l’international espagnol a donc été la toute dernière recrue de cet été 2022 au PSG, attiré donc dans l’optique de suppléer Neymar et Messi, tout comme son compatriote Pablo Sarabia. Mais pour l’instant, Soler n’a pas vraiment l’occasion de se monter avec le PSG…

« Toujours un délai dans l’intégration »

L’ancien joueur du FC Valence n’a disputé que 10 minutes en match officiel sous le maillot du PSG depuis son arrivée, et Christophe Galtier estime que cette situation est surtout liée à son adaptation délicate suite à son transfert tardif : « Si je ne me trompe pas, c'est notre dernière recrue. Il est arrivé tardivement. Il y a toujours un délai pour l'intégration, que ça soit dans sa vie familiale ou le travail avec ses partenaires, le championnat etc. Il y a toujours une période d'adaptation », a expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Soler titulaire contre Reims ?