Mercato - PSG : Galtier a dénoncé le vrai problème

Mardi soir, le PSG devra aller chercher sa qualification sur le terrain du FC Barcelone. Le club de la capitale devra réaliser un grand match, et notamment gagner des duels. Malheureusement, les Parisiens ont un petit peu de mal dans ce secteur, la faute à un manque de gabarit. Pourtant, cela aurait pu être corrigé il y a quelques temps. Lors de son passage au PSG, Christophe Galtier avait alerté Luis Campos sur ce besoin, mais le Portugais ne s'en était alors pas préoccupé.

Le PSG doit gagner mardi soir, s'il veut espérer se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. En effet, lors du match aller, les Parisiens se sont inclinés 2-3, face au FC Barcelone, et doivent donc rattraper un but de retard pour arracher les prolongations. Le club de la capitale va donc devoir sortir une prestation XXL, et notamment gagner des duels.

Galtier avait alerté le PSG sur le manque de gabarit

Lors du match aller, le PSG s'était fait manger dans les duels. C'était notamment le cas en défense, où Ronald Araujo avait très bien muselé Kylian Mbappé. Au milieu de terrain aussi le club de la capitale a des difficultés à gagner des duels. Cela s'explique notamment par le fait que Paris manque de taille dans l'entrejeu, et de joueurs capables de s'imposer de la tête. Un mal qui avait pourtant été identifié il y a déjà quelques mois par Christophe Galtier. D'après L’Équipe , l'ancien coach parisien avait alerté Luis Campos sur le manque de gabarit au milieu de terrain. Le conseiller football du PSG n'avait alors pas trouvé important de corriger ce manque.

Danilo est le joueur qui remporte le plus de duels au PSG