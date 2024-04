Mercato : Zidane a enfin trouvé son prochain club ?

La rédaction

Depuis la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane est libre de tout contrat. En effet, le Ballon d'Or 98 n'a pas trouvé de nouvelle équipe à entrainer depuis qu'il a mis un terme à son deuxième mandat au Real Madrid. Mais heureusement pour Zinedine Zidane, le Bayern penserait à lui pour la succession de Thomas Tuchel. Selon vous, le technicien français va-t-il poser ses valises à Munich cet été ? A vos votes !

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. En effet, le Ballon d'Or 98 a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur merengue. Toutefois, Zinedine Zidane n'a jamais repris du service depuis son départ du Real Madrid. S'il espérait prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar, le coach français a vu son voeu ne pas se réaliser. Le sélectionneur tricolore ayant été prolongé jusqu'à l'été 2026.

Le Bayern a contacté Zidane

Contraint d'aller voir ailleurs pour retrouver un poste dans un avenir proche, Zinedine Zidane a une nouvelle piste pour son avenir. Selon les informations de Marca , le technicien de 51 ans serait dans le collimateur du Bayern. Alors que Thomas Tuchel va prendre la porte à la fin de cette saison, les hautes sphères bavaroises seraient favorables à l'idée de recruter Zinedine Zidane pour qu'il assure sa succession. D'ailleurs, elles auraient contacté le coach français pour lui faire part de leur intérêt.

Zidane de retour trois ans plus tard ?