Mercato - PSG : Erling Haaland pose une grosse condition !

Publié le 10 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Figurant pourtant dans le viseur du PSG, Erling Braut Haaland pourrait finalement opter pour le FC Barcelone si le club culé remplissait un critère important aux yeux de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Et si Erling Braut Haaland venait à faire faux bond au PSG ? Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier et ce, dans le cadre d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’été 2022. Cependant, le buteur du Borussia Dortmund, pour qui la clause libératoire de 75M€ sera effective à la fin de la saison ne serait pas vraiment emballé par l’idée d’évoluer en Ligue 1 selon The Athletic . Ce qui compromettrait les plans du PSG pour la potentielle succession de Mbappé. D’autant plus que le FC Barcelone serait sa destination préférentielle à en croire SPORT .

Haaland prêt à aller au Barça, si…