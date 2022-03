Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare déjà la succession de Sergio Ramos !

Publié le 10 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que Sergio Ramos connaît une première saison compliquée avec le PSG, le club de la capitale tenterait déjà de lui trouver un successeur et se tournerait du côté de Barcelone.

Il y a quelques jours, Leonardo se prononçait sur la situation de Sergio Ramos et reconnaît que le PSG ne s'attendait pas à se retrouver dans un cas pareil. « On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs », assurait le directeur sportif du PSG à L'Equipe . Et en coulisses le club parisien s'activerait déjà pour trouver un successeur à Sergio Ramos.

Le PSG se renseigne pour Araujo