Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour Leonardo avec Bennacer !

Publié le 7 juin 2020 à 19h45 par La rédaction

Sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Ismaël Bennacer serait en fait très loin de quitter le Milan AC cet été. Les dirigeants du club italien ne souhaiteraient pas s’en séparer malgré le fort intérêt de nombreuses grosses écuries.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain risque d’être très mouvementé et comme l’année dernière, Leonardo compte bien renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. En plus de s’être positionné sur Sergej Milinkovic-Savic, le directeur sportif du PSG souhaiterait s’attacher les services d’Ismaël Bennacer. Après avoir vu le Milan AC repousser une première offre avoisinant les 30M€, le PSG est récemment revenu à la charge en proposant une offre d’un montant global de 40M€ comme vous l’a révélé le10sport.com ces dernières heures. Cela suffira-t-il pour voir le milieu algérien porter les couleurs du PSG dès cet été ? Les dernières informations en provenance d'Italie laissent penser que non.

La clause de Bennacer activée qu'en 2021

Malgré l’intérêt de Manchester City, du Real Madrid et du PSG, le Milan AC compterait garder Ismaël Bennacer rapporte Antonio Vitiello via son compte Twitter . Le journaliste italien travaillant pour TuttoMercatoWeb ou encore le Corriere dello Sport affirme effectivement que le joueur serait intransférable. De plus, le dossier serait bien plus compliqué que prévu puisqu’aucune clause de libération n'apparaîtrait dans le contrat de Bennacer pour cet été. Cette dernière serait effectivement valable qu'à partir du mercato estival de 2021, et ne serait en plus réglable qu'en un paiement. Gianluca Di Marzio de Sky Sport Italia confirme d'ailleurs cela. Arrivé l’été dernier, l’Algérien de 22 ans pourrait bien rester au Milan AC la saison prochaine.