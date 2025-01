Mercato - PSG : «En feu», Luis Enrique annonce du lourd !

Amadou Diawara

Le 17 janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance du Napoli pour une somme proche de 70M€ (hors bonus). Interrogé après le premier match de son nouveau numéro 7, Luis Enrique a annoncé qu'il était « en feu », avant de lui promettre un bel avenir à Paris.

Déterminé à renforcer son attaque, le PSG a déboursé environ 70M€ pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli lors de ce mercato hivernal. Pour la réception de Reims ce samedi soir au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de titulariser son nouveau numéro 7. Interrogé en conférence de presse d'après-match, le coach du PSG a fait savoir qu'il avait aligné Khvicha Kvaratskhelia d'entrée lors de la 19ème journée de Ligue 1 parce qu'il était « en feu ». Dans le même temps, Luis Enrique a affirmé que sa nouvelle recrue allait faire le plus grand bonheur du PSG à l'avenir.

«Kvaratskhelia est un renfort très intéressant pour nous»

« Vous avez titularisé Kvaratskhelia à gauche au début du match. On l'a vu un petit peu plus au centre et même en pointe. Cela donne-t-il la température du traitement tactique que vous allez lui réserver lors des prochains mois ? Le traitement est le même pour tous les attaquants. J'ai pour règle de conditionner l’opportunité de jouer à leurs performances. Je pense que Kvaratskhelia sera au niveau et qu'il est un renfort très intéressant pour nous. Mais nous devons attendre de juger ses performances, il vient tout juste d’arriver. J'ai pour règle d'essayer de mettre les joueurs qui sont en feu », a déclaré Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai pour règle de mettre les joueurs qui sont en feu»

« Quels sont les joueurs en feu ? Les meilleurs. C’est ça mon travail d'entraîneur. Peu importe leur nom ou leur pays d'origine. C'est l'objectif avec les attaquants. Il y a des standards, il y a une idée du jeu. J'aime que les joueurs soient ambitieux et qu'ils aient envie de jouer. Mais il est évident qu'il y a de la concurrence dans une équipe comme le Paris Saint-Germain qui aspire à gagner tous les titres. Ils peuvent donc tous jouer à tous les postes, cela dépend d’eux », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.