Mercato - PSG : Une offensive programmée pour Gianluigi Donnarumma ?

Publié le 20 juin 2020 à 22h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs saisons, le gardien international italien du Milan AC Gianluigi Donnarumma serait désormais tout proche de prolonger du côté du club Lombard…

L’avenir de Gianluigi Donnarumma semble lié à celui du Milan AC. Depuis quelques mois, le gardien international italien ne sait pas de quoi son futur sera fait, son contrat terminant en 2021 du côté du club lombard. Le Milan disposait de deux solutions : vendre son gardien lors du prochain mercato afin d’éviter un départ libre et s’assurer des liquidités dans cette transaction, ou tenter de prolonger l’international italien afin de le garder dans l’effectif. Et une prolongation semble toujours plus proche…

Bientôt une offre sur la table ?