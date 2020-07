Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha en train de perdre son duel avec Leonardo ?

Publié le 19 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

Ismaël Bennacer, grande priorité des propriétaires du Paris Saint-Germain, sera une piste plus que compliquée.

Cet été, Leonardo nourri des grandes ambitions. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut, selon nos informations, recruter deux latéraux, un défenseur central, deux milieux de terrain ainsi qu’un attaquant. Sa priorité, s’appelle Sergej Milinkovic-Savic et les négociations sont déjà ouvertes avec la Lazio. A Doha, on a toutefois une autre piste en tête. Nous vous avons en effet révélé que les propriétaires du PSG en pincent pour Ismaël Bennacer. Il faut dire que le milieu réalise une très bonne saison avec le Milan AC ! Arrivé en provenance d’Empoli l’été dernier, Bennacer est l’un des joueurs les plus utilisés par Stefano Pioli et sa situation ne va pas changer. Ralf Rangnick, futur manager du Milan AC, souhaiterait en effet faire de Bennacer un pilier de son équipe.

Bennacer, le nouveau taulier du Milan AC

Car, surtout depuis la reprise de la Serie A, l’Italie s’émerveille du talent d’Ismaël Bennacer. Encore contre Bologne (5-1), il a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, marquant même un but. Avec Franck Kessié, l’international algérien est tout simplement l’assurance tous risques du Milan AC de Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport écrit ainsi ce dimanche que Bennacer a tout bonnement impressionné tout le monde à Milan, pour sa première saison. D’après les informations du quotidien italien, toutes les offres qui arriveront cet été pour le milieu, ne seront même pas prises en compte par les Rossoneri ! Un sacré obstacle pour Leonardo et le Paris Saint-Germain...

« Milan est confiant de pouvoir conserver Bennacer, malgré l'ombre grandissante du PSG »