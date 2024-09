Mercato - PSG : Deux belles surprises encore attendues ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France, et le PSG n'a pas réussi à se débarrasser de l'ensemble de ses éléments indésirables. Danilo Pereira et Milan Skriniar sont toujours au club, mais des bonnes surprises ne sont pas à exclure dans ces deux dossiers puisqu'il reste encore des marchés ouverts pour permettre au PSG de les vendre in-extremis.

Interrogé samedi en conférence de presse sur les cas Danilo Pereira et Milan Skriniar qui ont été poussés vers la sortie par le PSG durant le mercato estival sans trouver preneur, Luis Enrique a été très clair : « Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif j'ai mes préférences. Milan et Danilo sont des joueurs qui nous ont beaucoup aidé la saison passée. Le mercato est fini, je compte sur tous les joueurs, ils sont dans l'effectif », a indiqué l'entraîneur espagnol du PSG, qui laisse ainsi entendre qu'il pourrait réintégrer ces deux éléments à l'équipe première. Il existe pourtant une alternative...

La Turquie ou le Portugal pour Danilo ?

Le Parisien évoque ces deux cas dans ses colonnes du jour, à commencer par Danilo Pereira (32 ans) qui n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG. Selon le quotidien, pour lequel la direction parisienne souhaite un transfert sec avoisinant les 10M€, il reste la possibilité d'un point de chute en Turquie ou au Portugal où le mercato n'a toujours pas fermé ses portes. Pour rappel, il avait été courtisé par plusieurs écuries étrangères au cours de l'été (Barcelone, Al-Ittihad, l’Atlético de Madrid), en vain.

Même cas de figure pour Skriniar

Milan Skriniar (29 ans, sous contrat jusqu'en 2028) se trouve dans une situation similaire. Selon Le Parisien, la Turquie et l'Arabie Saoudite restent des point de chute plausibles pour le défenseur central slovaque du PSG, qui avait été recruté libre il y a un an. Problème : son imposant salaire réduit beaucoup plus le champ d'action que pour Danilo Pereira. Mais il existe malgré tout des possibilités pour tenter de s'en séparer dans les jours à venir, ce qui serait une belle surprise qui permettrait de soulager les finances du PSG.