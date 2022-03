Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 21 mars 2022 à 17h45 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé sur les tablettes de Manchester United en vue du mercato estival, le club anglais devrait prochainement prendre une décision concernant son futur entraineur.

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Si le PSG est pourtant premier de Ligue 1 avec 12 points d’avance sur l’OM, les résultats ne sont pas jugés satisfaisants pour autant. Eliminés dès les 8èmes de finale de Coupe de France contre Nice et de Ligue des Champions face au Real Madrid, les Parisiens ne produisent pas assez de jeu selon les supporters, malgré un effectif de très haute qualité. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de l'entraineur de 50 ans serait déjà envisagé depuis le mois de novembre, et les dirigeants du PSG pourraient prochainement le remercier. Alors que Manchester United est régulièrement annoncé comme intéressé à l’idée de rapatrier Pochettino en Premier League, un choix devrait bientôt être effectué par les Red Devils .

Manchester United devrait prochainement choisir son futur entraineur