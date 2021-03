Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David De Gea poussé au PSG… par Manchester United ?

Publié le 10 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Malgré Keylor Navas, les rumeurs d’une arrivée d’un nouveau gardien au PSG se multiplient. Et à Manchester United, on verrait d’un bon oeil un départ de David De Gea vers la capitale française.

Leonardo prépare-t-il un grand changement au PSG ? Cet été, Keylor Navas pourrait bien être l’une des grosses victimes du recrutement parisien. En effet, bien que le Costaricien soit actuellement intouchable dans les buts, un nouveau portier pourrait débarquer dans la capitale. Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses à ce sujet. La rumeur Gianluigi Donnarumma est repartie de plus belle tandis que le dossier Hugo Lloris a également fait son apparition depuis la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et une arrivée de David De Gea ne serait également pas à écarter…

Le voeu de Manchester United