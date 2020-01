Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo prend position pour l’avenir de Cavani !

Publié le 6 janvier 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, Daniel Riolo estime que le PSG ferait une erreur en se séparant du buteur uruguayen cet hiver.

Edinson Cavani, qui disposerait déjà d’un accord contractuel avec l’Atlético de Madrid, devrait vraisemblablement quitter le PSG. La dernière inconnue du dossier concerne la date de son départ : sera-t-il vendu dès ce mois de janvier, ou partira-t-il gratuitement l’été prochain ? Daniel Riolo, interrogé sur le cas Cavani dimanche soir au micro de RMC Sport , a fait passer un message fort à la direction du PSG.

« Une erreur de le laisser partir maintenant »