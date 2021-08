Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 août 2021 à 17h10 par La rédaction

Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord avec Manchester City. Son départ de la Juventus serait ainsi imminent.

Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus ? Le Portugais était arrivé pour 105M€ à la Juventus en 2018 avec la promesse de décrocher la Ligue des Champions compétition après laquelle la Juve court depuis 1996. Malgré un bilan individuel de haute volée (101 buts en 134 matches), CR7 n'a pas remporté de trophées européens. Pire, la Juventus restait sur 10 titres d'affilée mais a perdu la Serie A l'an passé avec Ronaldo dans ses rangs.

Accord imminent avec Manchester City ?