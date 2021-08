Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une signature de CR7 encore possible ? Analyse

Publié le 24 août 2021 à 7h10 par La rédaction

Alors que la Juve semble pousser Cristiano Ronaldo au départ avant la fin du mois d’août, une signature de dernière minute de CR7 au PSG est-elle encore possible ? Analyse.

Dans les derniers jours du mercato estival, la Juventus est-elle en train de pousser Cristiano Ronaldo au départ ? Il est permis de le supposer alors que CR7 a été placé sur le banc hier lors du déplacement à l’Udinese alors qu’il n’avait aucun problème physique et était apte à jouer. Alors que l’attaquant portugais avait finalement décidé d’honorer sa dernière année de contrat à Turin faute d’avoir reçu une offre contractuelle d’un autre grand club européen (malgré les démarches de Jorge Mendes), la direction du club bianconero paraît donc augmenter la pression ces dernières heures pour le forcer à partir coûte que coûte, quitte à baisser son salaire.

Financièrement éventuellement, mais…

Dans ces conditions, une opération Ronaldo-PSG pourrait-elle malgré tout voir le jour en fin de mercato, et ce malgré le statu quo du dossier Mbappe ? Si financièrement, l’opération pourrait encore être possible à partir du moment où CR7 accepte de baisser son contrat et qu’un échange avec Icardi se monte avec la Juve, un élément paraît cependant constituer un obstacle : avec un trio Messi-Neymar-Mbappe déjà en place, Ronaldo serait promis à un rôle de super remplaçant. Une situation impossible à gérer en interne. Autant une signature de CR7 apparaît possible si Mbappe était transféré, autant elle paraît ingérable si le Français reste.