Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Mauro Icardi !

Publié le 4 septembre 2021 à 18h45 par A.C.

Poussé vers la sortie cet été, Mauro Icardi est finalement resté au paris Saint-Germain, mais garde la cote à l’étranger.

La situation de Mauro Icardi va se compliquer. Actuellement blessé à l’épaule, l’attaquant devrait vraisemblablement retrouver le Paris Saint-Germain entre la cinquième et la sixième journée de Ligue 1. Mais aura-t-il vraiment la place pour s’exprimer ? En effet, si Moise Kean est repartir à Everton et a retrouvé l'Italie cet été, Icardi a vu Lionel Messi débarquer au PSG et l’on voit donc mal comment Mauricio Pochettino pourra l’aligner, tout en gardant sur le terrain Messi, Kylian Mbappé et Neymar. En Italie, on assure déjà qu’il aurait donné rendez-vous en janvier à la Juventus, qui a poussé pour l’avoir en toute fin de mercato.

Vlahovic plutôt qu’Icardi pour la Juventus