Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 7 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund serait sur le point de snober le club de la capitale pour rejoindre l'Espagne, et plus précisément le Real Madrid ou le FC Barcelone.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est de plus en plus proche d'un départ vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Mais alors que le le PSG et le Real Madrid s'opposent en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé ne va pas prendre de décision définitive avant la fin du match retour. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » , a expliqué Kylian Mbappé à Prime Video ce dimanche soir.

Le père d'Erling Haaland prépare son départ au Real Madrid

Conscient que Kylian Mbappé peut partir pour 0€ vers le Real Madrid le 1er juillet, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. D'après Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG veut miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de son numéro 7. Et en plan B, Leonardo envisage de se tourner vers Robert Lewandowski (Bayern). Pour en revenir à Erling Haaland, le PSG pourrait essuyé un énorme échec sur ce dossier, et ce, parce que le buteur du Borussia Dortmund se préparerait déjà à rejoindre l'Espagne, plus précisément le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Erling Haaland compte choisir la meilleure offre entre le Barça et le Real