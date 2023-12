Mercato - PSG : Coup de théâtre, ce transfert est impossible ?

Benjamin Labrousse

Après avoir lancé les premières hostilités sur le mercato hivernal, le PSG souhaite profiter du mois de janvier pour tenter de continuer à dégraisser son effectif. Ainsi, si certains joueurs comme Layvin Kurzawa ou encore Hugo Ekitike sont restés à Paris cet été, le club parisien espère s’en séparer. Mais pour l’attaquant de 21 ans, l’affaire semble très compliquée. Explication.

De quoi sera fait le mercato hivernal du PSG ? Si Paris a rapidement sécurisé la prolongation de contrat (jusqu’en 2026) de Presnel Kimpembe, le club de la capitale a également bouclé deux renforts avec les Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

Mercato - PSG : Un compromis est trouvé pour ce transfert https://t.co/UsVmLDYZqe pic.twitter.com/ovMJSR2j6e — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Le PSG veut continuer à dégraisser

Une double opération qui va revenir à 40M€ pour le PSG, toujours autant désireux de miser sur des jeunes joueurs au fort potentiel. Mais alors que certaines sources affirment que le club parisien ne souhaite plus recruter, le Parisien révèle que désormais, le PSG cherche à se débarrasser de deux joueurs cet hiver : Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike. L’été dernier, l’attaquant de 21 ans avait refusé de quitter Paris, et ce malgré plusieurs sollicitations à l’étranger notamment…

Le PSG va avoir du mal à vendre Ekitike cet hiver