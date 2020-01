Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Convoité par l'OL, il ouvre la porte... à Leonardo !

Publié le 13 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, Steven Nzonzi a toutefois assuré qu'il se verrait bien au PSG.

En difficulté à Galatasaray, Steven Nzonzi ne devrait pas s’éterniser en Turquie. En effet, le Champion du monde est annoncé sur le départ et l'Olympique Lyonnais, en quête de renforts dans l'entrejeu, serait très intéressé par son profil. Un dossier qui ne s'est pas encore décanté pour le natif de la région parisienne qui se verrait d'ailleurs bien effectuer un retour aux sources en rejoignant le PSG.

Nzonzi ouvre la porte au PSG