Mercato - PSG : Christophe Galtier, le nouveau favori pour le banc du PSG ?

Publié le 2 juin 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Les jours de Mauricio Pochettino sont comptés et au paris Saint-Germain on travaille pour lui trouver un successeur. Plusieurs noms sont annoncés, avec les propriétaires qataris qui ont une nette préférence pour Zinedine Zidane, tandis que Luis Campos militerait pour d’autres options comme Ruben Amorim. En France, c’est pourtant c’est Christophe Galtier qui est régulièrement cité pour le PSG, alors que son contrat cout jusqu’en 2024.

La prolongation de Kylian Mbappé n’est que le premier de nombreux changement qui vont survenir au Paris Saint-Germain cet été. Un grand ménage va en effet avoir lieu au sein de l’effectif, avec un recrutement désormais tournés vers des profils différents. Leonardo a d’ailleurs été remercié à la fin de la dernière journée de Ligue 1 et si rien n’est encore officiel, Luis Campos devait le remplacer. Mauricio Pochettino n’est pas non plus à l’abri, puisque comme nous vous l’annoncions sur le10sport.com au PSG on travaille à un avenir sans lui. Les pistes annoncées pour le remplacer sont nombreuses et selon nos informations le favori de Doha n’est autre que Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. L’intérêt ne semble toutefois pas réciproque, avec Zidane qui attendrait plutôt un signe de la part de la Fédération française de football, sachant que le contrat de Didier Deschamps se termine en décembre prochain. Ainsi, Campos aurait proposé plusieurs pistes étrangères, de Ruben Amorim jusqu’à Antonio Conte, qui semble pourtant parti pour rester à Tottenham. Ainsi, c’est vers Christophe Galtier que pourrait se tourner le PSG, qui semble avoir été alerté par les tensions de cette fin de saison à l’OGC Nice.

Galtier, en pole pour succéder à Pochettino

Ce dossier semble toutefois compliqué, puisque même le principal intéressé s’est dit surpris d’être lié au Paris Saint-Germain. « Comment ? Répétez. Je n’ai pas bien compris. Vous me l’apprenez » lançait Christophe Galtier, lors d’une récente conférence de presse. « Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire ». Pourtant, L’Équipe précise bien que le coach de l’OGC Nice a tout ce que rechercherait le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino cet été. Une version confirmée par Il Corriere dello Sport ce jeudi, qui explique que Galtier est le grand favori pour devenir le nouvel entraineur de Kylian Mbappé, précisant que le fait qu’il soit Français serait un facteur important.

Un trio Al-Khelaïfi-Campos-Henrique pour trouver le nouvel entraineur