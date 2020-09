Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 8M€ dans le dossier Florenzi !

Publié le 17 septembre 2020 à 13h45 par A.M.

Première recrue estivale du PSG, Alessandro Florenzi a été prêté par l'AS Roma en fin de semaine dernière. Et les détails de la transaction sont révélés.

« Je suis heureux qu'il soit ici avec nous. Je l'ai beaucoup suivi, il a longtemps joué pour le même club et c'est quelque chose que j'apprécie. Il a été un des meilleurs joueurs de la Roma, et de la Serie A. J'aime son style de jeu offensif, il est très actif sur le terrain ». Quelques heures après l'officialisation du prêt d'Alessandro Florenzi, Thomas Tuchel ne cachait pas sa joie de pouvoir compter sur un latéral droit de haut niveau après le départ de Thomas Meunier qui avait laissé un vide à ce poste. Colin Dagba était jusque-là le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif du PSG. Et visiblement, Leonardo a même réalisé une jolie opération financière.

Une option d'achat à 8M€ pour Florenzi