Mercato - PSG : Cette précision à 2M€ sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne s’est pas produit, cela conduit son ancien club de l’AS Bondy à devoir faire une croix sur une belle petite somme.

Désireux de quitter le PSG pour aller au Real Madrid, Kylian Mbappé va finalement honorer la cinquième année de son contrat dans la capitale française. En effet, bien que les Merengue soient passés à l’action pour le recruter, Paris n’a jamais ouvert la porte à un départ de son attaquant de 22 ans qui se dirige désormais tout droit vers un départ libre le 30 juin 2022. Ainsi, cela pourrait bien n’être que partie remise pour le Real Madrid, tandis que le PSG va pouvoir profiter des services de Kylian Mbappé pour encore quelques mois sauf prolongation surprise prochainement.

L’AS Bondy aurait eu droit à 2 M€ en cas de transfert