Mercato - PSG : Cette grande nouvelle se confirme pour Zidane !

Publié le 21 novembre 2021 à 18h15 par La rédaction

Alors que Manchester United aurait coché le nom de Zinedine Zidane pour prendre la succession d'Ole Gunnar Solskjaer, le Français ne serait pas intéressé par le poste. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui rêve toujours d'attirer l'entraîneur de 49 ans.

Depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé de club à entraîner. Comme révélé par le10sport.com, le PSG rêve depuis plusieurs mois d'attirer le technicien français sur le banc parisien. Une éventualité d'autant plus envisagée par les dirigeants qataris, puisque selon nos informations exclusives, la direction de Doha n'est plus fermée à l'idée de se séparer de Mauricio Pochettino. Et le PSG peut encore garder espoir dans le recrutement de Zidane, car ce dernier aurait fermé la porte à Manchester United.

Zidane ne voudrait pas de Manchester United