Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le feuilleton Harry Kane !

Publié le 17 mai 2021 à 22h15 par A.D.

Lié à Tottenham jusqu'au 30 juin 2024, Harry Kane souhaiterait changer de cap dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors que le PSG s'intéresserait de près à leur buteur anglais, les Spurs ont fait passer un message sur ce feuilleton.

Alors que Kylian Mbappé pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival, Leonardo songerait à recruter Harry Kane pour combler son possible départ. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, le buteur anglais aurait pris une décision fracassante quant à son avenir. A en croire Sky Sports , Harry Kane voudrait quitter les Spurs cet été et rejoindre un club dans lequel il peut remporter des titres et jouer la Ligue des Champions. Alors que cette information fait l'effet d'une bombe, Tottenham a tenu à réagir.

Tottenham botte en touche pour Harry Kane

Entré en contact avec Tottenham, Simon Stone a demandé des réponses quant à la situation de Harry Kane. Et d'après ces propos retranscrits par le journaliste de la BBC , les Spurs veulent se focaliser sur leurs dernières échéances de la saison, et pas sur l'avenir de Harry Kane. « Harry Kane ? Notre objectif est de finir la saison aussi bien que possible. C'est ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer » , a expliqué le club londonien.