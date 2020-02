Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur la situation de Neymar !

Publié le 17 février 2020 à 23h15 par A.M.

Alors qu’il afficherait sa joie d’être à Paris depuis quelques semaines, Neymar semble effectivement se sentir bien mieux au PSG à en croire Isabela Pagliari.

Après une énorme période de doute, qui l’a poussé à demander son départ du PSG l’été dernier pour retourner au FC Barcelone, Neymar semble être désormais épanoui. À tel point que durant sa soirée d’anniversaire, le Brésilien aurait lâché à certains de ses convives que « pour la première fois je me sens pleinement heureux à Paris. » Et selon Isabela Pagliari, le numéro 10 du PSG est vraiment plus épanoui au sein du club de la capitale.

«Neymar est heureux ici»