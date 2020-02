Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui jette un froid sur l’avenir de Neymar ?

Publié le 17 février 2020 à 14h45 par A.M.

Interrogée sur l’avenir de Neymar, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari assure que la prolongation du Brésilien dépendra du parcours européen du PSG.

L’avenir de Neymar va de nouveau faire parler dans les prochaines semaines. Il faut dire que l’été dernier, le Brésilien avait tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Et alors que son contrat avec le club de la capitale prend fin en juin 2022, une prolongation de son bail est évoquée, au point que Leonardo aurait déjà entamé les premières discussions.

«Une prolongation pour Neymar ? Difficile à dire»