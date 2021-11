Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur les plans de Kylian Mbappé !

Publié le 29 novembre 2021 à 12h15 par T.M.

Si le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé, les espoirs parisiens pourraient être vains.

Cet été, le PSG a donc fait le choix de conserver Kylian Mbappé. Une décision payant d’un point de vue sportif étant donné les performances du Français depuis le début de la saison. Toutefois, à la fin de cet exercice, le constat pourrait être bien différent étant donné que Mbappé pourrait s’en aller librement, arrivant au terme de son contrat. Un scénario que le PSG veut éviter et pour cela, la direction parisienne va tout faire pour convaincre Kylian Mbappé.

Direction le Real Madrid !