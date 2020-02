Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette clause pourrait pousser Guardiola dans les bras du Qatar !

Publié le 17 février 2020 à 22h45 par A.C.

Pep Guardiola pourrait bien quitter Manchester City à la fin de la saison, alors que son contrat court jusqu’en 2021.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Pep Guardiola est des plus flous, depuis que l’UEFA a annoncé la suspension de Manchester City de toute compétition européenne, pour les deux prochaines saisons. Selon nos informations, les propriétaires qataris veulent l'attirer au Paris Saint-Germain, alors qu’à l’étranger on évoque l’intérêt prononcé de la Juventus et du FC Barcelone. Plusieurs sources proches du dossier ont toutefois récemment assuré que Guardiola aurait pris la décision de rester à City, en dépit de cette suspension infligée par l’UEFA.

Guardiola peut rompre son contrat avec City à la fin de la saison