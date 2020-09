Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme danger se précise pour Houssem Aouar !

Publié le 13 septembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Voulu par Doha, Houssem Aouar pourrait finalement ne pas rejoindre le PSG alors qu’Arsenal ne cesse de pousser dans ce dossier.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais : le PSG cherche à recruter un milieu de terrain d’ici la clôture du mercato estival exceptionnellement prévue pour le 5 octobre. Comme le10sport.com vous le dévoilait en janvier dernier, le profil de Houssem Aouar plaît particulièrement aux propriétaires du club de la capitale. Néanmoins, en partie grâce à ses belles performances avec l’OL lors du Final 8 de Ligue des champions, l’international espoir français figure dans le viseur de certains cadors européens dont celui d’Arsenal. ESPN a révélé qu’Aouar serait la grande priorité des Gunners . Le vainqueur de la FA Cup semble d’ailleurs prêt à opérer un changement pour rendre cette opération possible.

Arsenal plus chaud que jamais pour Aouar ?