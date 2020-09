Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone fait irruption dans un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 13 septembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo songe à Marcelo Brozovic. Néanmoins, l’international croate de l’Inter pourrait faire faux bond au club de la capitale.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le PSG est en quête d’un milieu de terrain. À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Idrissa Gueye et Ander Herrera ont débarqué à Paris, Leonardo compte bien sur cette fenêtre des transferts pour injecter du sang neuf dans l’entrejeu. Plusieurs noms ont un temps été liés au PSG. De Sergej Milinkovic-Savic à Ismaël Bennacer, en passant par Eduardo Camavinga ou encore à Thomas Partey, le club de la capitale voit large. Ces derniers temps, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Marcelo Brozovic est une option prise en considération par Leonardo. Et bien que l’AS Monaco ne serait pas une menace comme Niko Kovac l’a fait savoir récemment, le PSG devrait tout de même faire face à une rude concurrence.

Un intérêt de l’Atletico de Madrid pour Brozovic